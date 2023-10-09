الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، احتفالات الكنيسة الإنجيلية باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور وليد الدعدع رئيس حي العرب.

غرس قيم الوطنية

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية الترابط بين النسيج المصري من مسلمين ومسيحيين في الاحتفال بجميع المناسبات التي تشهدها مصر، مقدما التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة بورسعيد، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأكد، أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

تخليد بطولات القوات المسلحة

وقال محافظ بورسعيد، إن الدولة تحرص دائما على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر، تخليدا لشجاعة القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية واثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة، من أجل استرداد سيناء الغالية بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة.