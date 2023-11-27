من قلب الكنيسة الإنجيلية بقنا.. «مبايعة» للسيسي للحفاظ على وحدة الوطن

زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم، الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن حملة "كلنا معاك" التي أطلقها الحزب لدعم الرئيس.

حزب مستقبل وطن قنا

ضم وفد الحزب عمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا، والنائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة، والدكتور عبد الرحمن يحيي الخلاوي أمين الشباب، والدكتور مصطفى محمود حامد أمين العلاقات العامة، ووائل ممتاز أمين الإعلام بالمحافظة، بحضور القس خالد وجيه وهبة راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا ووسيم أسعد عزيز رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالكنيسة الإنجيلية بقنا.

ورحب القس خالد وجيه وهبة راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا بقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ومثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في التعامل مع الحرب على قطاع غزة والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم الكنيسة الإنجيلية بقنا الكامل والمطلق للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة للمزيد من الأمن والتقدم .

فيما شدد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا على ضرورة اتحاد الجبهة الداخلية للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن، مشيرًا إلى أن قوة مصر الحقيقية في تلاحم نسيجها الشعبي مسلمين وأقباط، وأننا نقف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الاستمرار قدما نحو تحقيق مزيدًا من الاستقرار والأمن والأمان والبناء نحو الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقي خليفة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للمرأة المصرية، حيث أولاها اهتمامًا غير مسبوق في العهود السابقة إيمانًا منه بقدرتها على الحفاظ على كيان ووحدة المجتمع المصري.

وأكد عبد الرحمن يحيي الخلاوي أمين الشباب بالمحافظة على دور الكنيسة الإنجيلية وشبابها الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الوقوف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الظروف الدقيقـة الراهنة أصبح واجب وطني للحفاظ علي وحدة وسلامة الوطن.

وكشف الدكتور مصطفى محمود حامد، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، عن أن جميع الحضور وقع على رسالة دعم ومبايعة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفويض الرئيس الكامل لإتخاذ ما يلزم للحفاظ على وحدة وسلامة الوطن ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية.