انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الإسكندرية انقطاع المياه وضعفها في عدة مناطق غرب المحافظة، نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي لمناطق «شارع رشيد رضا خلف مشروع بشاير الخير».

مواعيد انقطاع المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن أعمال الإصلاح ستبدأ غدا السبت بداية من الساعة 12 مساء، على أن تعود المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وستوفر شركة المياه سيارات مياه حال الرغبة في ذلك.

أماكن قطع المياه

وتشمل المناطق التي تنقطع بها المياه، الورديان والدخيلة والعجمي، وفي حالة تأخر تنكات المياه أو الاحتياج إليها يتم التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن 125 أو من خلال رقم التليفون الأرضي 035815700.