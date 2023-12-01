«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي في السويس

أكد أعضاء حزب «مستقبل وطن»، خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب بمحافظة السويس لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة.

تأييد ترشيح الرئيس السيسي مجددا

وقال أحد أعضاء الحزب: «نؤيد ترشيح الرئيس السيسي مجددا لفترة رئاسية جديدة، ونذهب جماعات وفرادى إلى الصناديق الانتخابية لنؤكد دعمنا واصطفافنا جميعا خلف القيادة السياسية، نحن خلف الرئيس وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

الانتخابات الرئاسية ومسيرة الوطن نحو الجمهورية الجديدة

فيما أكد آخر: «أيام قليلة وتأتي الانتخابات الرئاسية ونحن أمام مسيرة قائد ومسيرة وطن، بينهما جهد وعمل من أجل ازدهار مصر، فلنستكمل طريقنا نحو الجمهورية الجديدة».

وتابع: «نعم لاستكمال مسيرة العمل والنجاح، نعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية».