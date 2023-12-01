تفاصيل مشاركة المصريين بالمغرب في الانتخابات الرئاسية: فخورون بالانتماء للوطن

تشارك الجالية المصرية في المغرب، في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بقوة وبمشاركة واسعة.

وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من المغرب، يوسف شكري، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام خاصة أن اليوم يوم عمل وليس عطلة في المغرب، وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة التصويت في الساعات القليلة المقبلة إضافة إلى اليومين المتبقيين من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

أشار إلى أن عدد أفراد الجالية المصرية في المغرب يصل إلى 11 ألفا دون احتساب الأطفال، موزعين على مدن المغرب والأغلب في مدينتي الرباط والدار البيضاء.

أكد أن عددًا كبيرًا من المصريين في المغرب عبّروا عن فخرهم بما وصلهم من الإحساس بالانتماء للوطن بعدما قامت به مصر من جهود كبيرة لإنجاح عملية إشراك الجالية المصرية في التصويت، كما أنهم شعروا بواجبهم كون صوتهم سيكون محددًا للمشهد السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة.