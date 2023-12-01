المصريون في كوريا واليابان يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في اليابان والكوريتين الجنوبية والشمالية، وذلك بعد ساعتين من انطلاقها في أستراليا وقبلها نيوزيلندا، وستستمر حتى الأحد الثالث من شهر ديسمبر.

وتبدأ عملية تصويت الانتخابات في اليابان وكوريا الجنوبية والشمالية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلي للعواصم طوكيو وسول وبيونجيانج.

بدء التصويت في أستراليا ونيوزيلندا

وشهدت عملية التصويت في أستراليا إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج، وقال الأنبا دانيال أسقف إبراشية سيدني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في الدقائق الأولى فور بدء التصويت، مضيفًا أن العديد من المصريين قدموا في الساعة الأولى للإدلاء بأصواتهم، رغم أن الجمعة هو يوم عمل رسمي في أستراليا.

كما بدأ التصويت في نيوزيلندا، وهي أولى الدول التي انطلق فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، نظرًا لفروق التوقيت بين الدول.