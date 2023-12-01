رئيس «مصر أكتوبر»: المصريون بالخارج قدموا مشهدا حضاريا في الانتخابات الرئاسية

أشادت الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالمشهد الحضاري الذي كان بطله المصريين في الخارج، الذين نزلوا واحتشدوا أمام اللجان بمختلف الدول، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مشهد يعكس قوة مصر أمام العالم.

الانتخابات الرئاسية

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجاليات المصرية في الخارج أكدت على ارتباطها بوطنها مصر، وحرصها على المشاركة بإيجابية وفعالية في هذا الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية، وهو ما انعكس على المشهد الذي شهدته لجان ومقرات السفارات المصرية في الخارج.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

وعظّمت رئيس حزب مصر أكتوبر، من دور الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أدارت العملية الانتخابية بمنتهى الحيادية، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين بنزاهة شديدة، داعية جميع المصريين والجاليات في الخارج استمرار التوافد للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

والتقى وفد من أمانة حزب مصر أكتوبر، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في محافظة الغربية، وذلك في إطار لقاءات الحملة بالمحافظات، مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.