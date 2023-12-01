وفد من «مصر أكتوبر» يلتقي بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الغربية

التقى وفد من أمانة حزب مصر أكتوبر، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في محافظة الغربية، وذلك في إطار لقاءات الحملة بالمحافظات، مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حملات دعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي

وبحث وفد أمانة حزب مصر أكتوبر، مع مسئولي حملة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهم النائب محمد عريبي، والنائبة دعاء عريبي، وأية ياسر، وضع خطة عمل أمانة الحزب مع الحملة الرسمية في خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ورحب أعضاء ومنسقو الحملة الرسمية، بكافة الأحزاب الداعمة لمؤسسات الدولة للتعاون والاصطفاف مع الوطن، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني لذلك علينا جميعا أن نشارك في إطار حقنا وواجبنا الدستوري.

ومن جانبه، أكد وفد حزب مصر أكتوبر، أننا جميعا شركاء في هذا الوطن ونصطف جميعا لخدمة هذا الوطن وعلينا دعم القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعم ترشحه في المرحلة الحالية.

وفد مصر أكتوبر

الجدير بالذكر، أن وفد حزب مصر أكتوبر ضم أحمد الشرقاوي أمين عام الحزب بالغربية وعضو اللجنة العليا للحزب بالمركزية، والمهندس جلال الباز، ونجلاء فتحي الأمناء المساعدين، وشريف فتحي أمين الصندوق بالمحافظة، والدكتورة داليا النمر أمين الإعلام بالمحافظة، ومحمود درويش أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، ومحمد عطية، وفاطمة الصاوي أمين العضوية بالمحافظة، وأحمد منتصر أمين الشباب، وليلى النجار أمين المرأة بالمحافظة، والدكتورة نهلة كامل أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وجميل خضر أمين الصناعة والتجارة بالمحافظة، والسيد الحسيني أمين العلاقات العامة بالمحافظة، ومسعد أبو حسين أمين المجالس العرفية بالمحافظة، والدكتور هشام الششتاوى أمين الصحة بالمحافظة، وأحمد طاحون أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة، وعددا من قيادات وأعضاء الحزب.