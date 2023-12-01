سفيرة مصر بأوروجواي: لم نشهد أي معوقات بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بيومها الأول

قالت هالة البشلاوي سفيرة مصر في أوروجواي، إننا فتحنا لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية، في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين، وحضر العديد من المصريين، وأعضاء السفارة والجميع، كان على الاستعداد للمشاركة، واصفة المشهد الذي عاشته اليوم، بـ«كانت حفلة انتخابية».

لم يشهد أي معوقات

وأوضحت سفيرة مصر فى أوروجواى، خلال مؤتمر صحفي عبر فيديو كونفرنس، عقدته الهيئة الوطنية الإنتخابات، اليوم الجمعة، أن اليوم الأول في تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، لم يشهد أي معوقات أمام الناخبين.

الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات

ووجهت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعتها أول بأول مع الجالية والسفارة المصرية في أوروجواي.