إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات شمال شرق الخليل كتب: هاجر عمر 05:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 الخليل أصيب شاب برصاص الاحتلال في مواجهات شمال شرق الخليل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يخلي عائلة من منزلها قسرا ويحوله إلى ثكنة عسكرية جنوب الخليل إصابة فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمالي الخليل إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال الخليل مستوطنون يحرقون مدرسة جنوب الخليل الخليل فلسطين قوات الاحتلال إسرائيل بقلم هاجر عمر