الاحتلال الإسرائيلي يخلي عائلة من منزلها قسرا ويحوله إلى ثكنة عسكرية جنوب الخليل

أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة فلسطينية من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية كرمة، جنوب الخليل، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كرمة، وداهمت منزل المواطن عز الدين العواودة، وأخلته قسرا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

ثكنة عسكرية

وقال المواطن العواودة، إن قوات الاحتلال استولت على منزله المكون من ثلاثة طوابق، أثناء وجوده وعائلته في أعمالهم، ورفعت عليه علم دولة الاحتلال وحولته إلى ثكنة عسكرية، وعند وصوله إلى المنزل أبلغته بإخلاء المنزل، ومنعته وعائلته المكونة من ثمانية أفراد من الدخول إليه، ما دفعه للجوء لمنزل أحد أقاربه في بلدة دورا المجاورة.

تنسيق المساعدات

وفي سياق متصل، عقدت لجنة تنسيق المساعدات، اجتماعا في مبنى جمعية الهلال الأحمر في رفح جنوب قطاع غزة، وحضر الاجتماع، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وطاقم الهلال الأحمر، وممثلون عن وزارتي الأشغال والريادة.

ونفذ الوزراء برفقة الهلال الأحمر جولة تفقدية داخل معبر رفح، واطلعوا عن كثب على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكما التقوا بممثل المملكة العربية السعودية، الذي أبدى استعداد المملكة لاستقبال آلاف الجرحى.