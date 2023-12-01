«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. «البسو الشتوي»

حذرت محافظة الإسماعيلية والشبكة الوطنية للطوارئ في المحافظة ومدن القناة اليوم الجمعة، من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة ونشاط كبير للرياح على معظم أنحاء المحافظة.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية إن جميع المراكز والمدن تشهد خلال الساعات الحالية والمقابلة نشاط للرياح تصب سرعته إلى 32 كيلو في الساعة، تستمر على مدار ساعات الليل وغدا السبت.

تحذيرات للمواطنين

وحذر بيان محافظة الإسماعيلية الرسمي المواطنين من تواجدهم بالقرب من أعمدة الإنارة، أو اللافتات الإعلانية أو الأشجار والمباني المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر، فيما طالبت المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من انخفاض درجات الحرارة ونزلات البرد.

الشبكة الوطنية: تحذيرات للمواطنين ورفع الطوارئ

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين في محافظة الإسماعيلية، ومنطقة القناة وسيناء من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وضرورة ارتداء الملابس الشتوية.

كمان أعلنت الشبكة عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى على مدار الأيام المقبلة، بالتزامن مع نشاط الرياح وتفعيل غرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية والمراكز والقرى للوقوف على المستجدات أول بأول.