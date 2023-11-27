«الأرصاد الجوية»: كتل هوائية شمالية تضرب البلاد اليوم

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وذلك بعد يومين من التأثر بالكتل الهوائية الجنوبية المصحوبة بنشاط للرياح المثير للرمال والأتربة.

أضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، مقارنة بأمس، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 مئوية خلال فترة النهار.

أجواء شتوية

وتابعت: «سنشعر بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، ولطيفة خلال فترة النهار فى معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

انخفاض في درجات الحرارة

واستطردت: «أما في فترات المساء ومع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى».

وقدمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحة للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، مختتمة أن سرعة الرياح ستتدرج في التهدئة اعتبارًا من غد الثلاثاء المقبل، بينما تتعرض البلاد لحالة من نشاط الرياح حتى بداية الأسبوع المقبل مع استقرار حركة الملاحة.