«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار استقرار الأحوال الجوية التي نشهدها منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 24 درجة مئوية نهارا، ونتأثر بالكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية، لهذا نشعر بالدفء والاستقرار في الأحوال الجوية.

الطقس في فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والأجواء مشمسة خلال فترة النهار، والأجواء لطيفة تماما نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأجواء مائلة للحرارة ومعتدلة بشكل كبير على شمال الصعيد ومن مائلة للحرارة إلى حارة على جنوبي الصعيد وسيناء».