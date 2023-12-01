نقل مصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى ناصر بخان يونس كتب: مريم جاد 05:57 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بنقل مصابين جراء قصف الاحتلال إلى مستشفى ناصر بخان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية» بأمريكا: العملية الانتخابية في واشنطن تجري بسلاسة مراسل «القاهرة الإخبارية»: العملية الانتخابية في لندن تسير بسلاسة «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف تجمع جنود إسرائيليين في «جل العلام» «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز القصف على شمال غزة القاهرة الإخبارية: جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لـ«أونروا» بجباليا «القاهرة الإخبارية»: 6 شهداء وعشرات الجرحى في تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة «القاهرة الإخبارية»: سفارة مصر بالنمسا أتمت كامل الاستعدادات لاستقبال الناخبين القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة انطلقت من غزة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن «رويترز»: تمديد الهدنة في غزة ليوم ثامن القاهرة الإخبارية قصف احتلال بقلم مريم جاد