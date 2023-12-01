«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز القصف على شمال غزة كتب: منى صلاح 02:35 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 حرب غزة قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ قصف الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في شمال قطاع غزة، وفقاً لنبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «أبو الغيط» و«جوتيريش» يؤكدان ضرورة وقف حرب غزة بأسرع وقت ممكن «شكري» وأعضاء اللجنة العربية يلتقون أمين عام الأمم المتحدة لبحث وقف حرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي يخسر في حرب غزة.. 6 مليارات دولار عجزا في الاحتياطي النقدي الأم الفلسطينية تعاني من ألم غير مسبوق.. مايا مرسي تطالب العالم بوقف حرب غزة حرب غزة القضية الفلسطينية الحرب على غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي بقلم منى صلاح