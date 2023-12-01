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«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز القصف على شمال غزة

كتب:

منى صلاح
02:35 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
حرب غزة

حرب غزة

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ قصف الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في شمال قطاع غزة، وفقاً لنبأ عاجل.

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