طبيب بمستشفى غزة الأوروبي: قصف إسرائيلي مستمر.. وأوضاع مأساوية بالمستشفيات 

ناشد طبيب بمستشفى غزة الأوروبي، بضرورة السماح بإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى إجلاء كل المرضى بمجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات جنوب القطاع، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكّد الطبيب أنّ القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا على جميع أنحاء القطاع، موضحًا أنّ مجمع الشفاء واجه الحصار الإسرائيلي لأكثر من 17 يومًا، وعانى أوضاعًا مأساوية طالت المرضى والكوادر الطبية.