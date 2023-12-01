المطران عطا الله حنا: من المؤلم عودة مشاهد الموت والدمار في غزة

أعرب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لعودة الحرب إلى قطاع غزة بعد أيام من الهدنة التي كانت الأمل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال المطران حنا في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: من المؤلم والمحزن أن تعود الحرب مجددا بعد أيام من الهدنة والتي كنا نتمنى ونطالب بأن تستمر وتتواصل وصولا لإنهاء هذا العدوان والذي يدفع فاتورته الأبرياء والمدنيين من أبناء شعبنا.

وأضاف: عاد القصف مجددا وعادت مشاهد الموت والدمار، ولكن وبالرغم من كل ذلك لن نستسلم لليأس والاحباط والقنوط وسنبقى نطالب بأن تتوقف هذه الحرب عسى أن يصل نداءنا إلى كل إنسان حر في هذا العالم.

حنا: أهل غزة لا يستحقون أن يعاموا بهذه الهمجية

وشدد المطران حنا على أن أهل غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه الهمجية والقسوة وكأنهم من طينة مختلفة، إنهم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم ويحق لهم أن ينعموا بالطمأنينة والسلام والحياة بعيدا عن الدمار والخراب والحروب والموت.

حنا: الأهل غزة يستحقون منا التضامن

وأكد المطران حنا أن أهلنا في غزة يستحقون منا دوما التفاتا وتضامنا وتعاطفا معهم وهم يتعرضون لهذا العدوان الغاشم الذي نتمنى أن يتوقف سريعا حقنا للدماء ووقفا للدمار.

وتابع: كنا ولا زلنا دعاة سلام ومحبة وأخوة ورحمة وعدالة واحترام للكرامة الإنسانية، ونرفض ثقافة العنف لأنها تتناقض وأدبياتنا وقيمنا، ونطالب بأن تتحقق أمنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية الكاملة وتحقيق العدالة في أرض غابت عنها العدالة لسنوات طويلة.