«حماة الوطن» بمطروح ينشر لافتات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واصلت أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن نشر اللافتات والدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رقم 1 في قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، رمز النجمة، ضمن السباق الرئاسي خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان الحزب دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كأول أحزاب مصر بالمطالبة بترشحه لفترة رئاسية جديدة.

اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن انتشار اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في سباق انتخابات الرئاسة بالميادين والشوارع الرئيسية وأمام مقر الحملة الرسمية، قبل الصمت الانتخابي في السباق الرئاسي، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا، وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين.

زيارات ميدانية في التجمعات

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن أمانة مطروح عقدت عدة زيارات ميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح على الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.