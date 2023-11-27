مصريون في باريس يشاركون في ندوة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم أعضاء وشخصيات بارزة من الجالية المصرية في فرنسا، ندوة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ المقرر إجراؤها في الخارج الجمعة المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام.

فعالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

وقال ملاك شنودة رئيس اتحاد المصريين في الخارج - فرع فرنسا - خلال الندوة التي نظمها - إن هذه الفعالية تأتي قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج والتي تهدف إلى حث وتشجيع المصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، موضحا أن مهمتنا حاليا هي أن نحث ونشجع أبناءنا وعائلاتنا وأصداقئنا لكي نحشد أكبر عدد ممكن من المصريين للمشاركة في الانتخابات هذا دورنا الوطني.

وذكر شنودة الإنجازات التي تمت خلال عهد الرئيس السيسي في السنوات الماضية، مؤكدا تأييده للرئيس السيسي من أجل مستقبل مصر، وضرورة استكمال المسيرة التي بدأتها مصر تحت رعاية الرئيس السيسي من تقدم وتطور في البلاد.

حث المواطنين على التصويت

من جانبه، أكد رئيس جمعية النادي المصري بباريس مختار العشري، ضرورة حث وتشجيع المواطنين المصريين ممن يرتادون المساجد والكنائس وفي الأسواق حتى تكون هناك نسبة تصويت عالية في الانتخابات، معربا عن تأييده للرئيس السيسي حيث أوضح أن البلاد في الفترة الراهنة تحتاج إلى رئيس بمواصفات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كما ينبغي أن يكون لديه علاقات جيدة مع الدول المختلفة في العالم معتقدا أن كل هذه المواصفات والمعايير تنطبق على الرئيس السيسي.

وأشار رئيس جمعية الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج – فرنسا عمر حشيش إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في آخر عشر سنين على وجه التحديد، لذلك أكد تأييده للرئيس السيسي لمواجهة التحديات الراهنة، كما تحدث عن المكتسبات التي تحققت للمصريين في الخارج.

وقال: الإدارة السياسية الحالية هي من إنحازت بشكل مباشر للمصريين في الخارج، من بداية حقنا في الاستفتاء والانتخاب في المجالس النيابية وغيرها من المكتسبات لصالح المصريين في الخارج، كما أكد أن في عهد الرئيس السيسي تم تكريس مبدأ المواطنة بمعنى أن الدولة ليست لفئة معينة ولكن مثلما يقول دائما الرئيس السيسي «مصر لكل المصريين».

تحديات كبيرة

وإزاء التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، أكد الحاضرون في الندوة على حرصهم على المشاركة هذه المرة في الانتخابات، إدراكا منهم بأن هناك خطرا يداهم الوطن، الأمر الذي يتطلب اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة تلك التحديات، يلتف خلفها المصريون بالداخل والخارج ويستكمل مسيرة التنمية والتطور في البلاد.

وتم عرض فيلم تسجيلي وثائقي يوضح إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في البلاد وخاصة فيما يتعلق بملف المصريين المقيمين بالخارج.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في مقر البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتضم أربعة أسماء، وهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.