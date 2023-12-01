مستوطنون يهاجمون ممتلكات ومركبات الفلسطينيين غرب سلفيت

اقتحم مستوطنون، منطقة الرأس في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتدوا على الممتلكات وسرقوا مبلغا ماليا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، موضحة أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا الرصاص تجاه المواطنين العزّل الذين تصدوا لهم، وسرقوا مبلغا ماليا من أحد المواطنين، ودمروا نصب الشهيد مثقال ريان، وحطموا عدة مركبات، فيما اندلعت مواجهات مع المواطنين أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وألقى قنابل الغاز السام.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مسلحون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، رعاة الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل، وأجبروهم عنوة على مغادرة أراضيهم.

وأفادت وفا، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجموا المزارعين ورعاة الأغنام من عائلة عليان عوض في منطقة «المراحين البيض»، وأدخلوا قطعانهم إلى أراضي المواطنين.

كما أخلت قوات الاحتلال الأهالي من تلك المراعي بالقوة، وأجبرتهم على مغادرتها، وسمحت للمستوطنين بإدخال قطعانهم إلى المراعي.