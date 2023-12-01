حزب الجيل: القضية الفلسطينية لم تغب عن بال الرئيس السيسي حتى في «cop28»

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قضية فلسطين والحرب على غزة لم تغب عن بال الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى وهو يتحدث في قمة المناخ «cop28» بدبي، كما استهل كلمته بتذكير المشاركين بأن المؤتمر ينعقد وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغييرات المناخية وهو ما يتطلب منهم كقيادات مسؤولة؛ العمل المخلص لخروج هذا المؤتمر بنتائج طموحة وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.

تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية، وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الرئيس السيسى كان واضحا كعادته وصريحا عندما أكد ضرورة أن يلتزم الحضور من القادة بتنفيذ ما توافقوا عليه في باريس سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة من دولهم وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية.

إشادة بحديث الرئيس السيسي في «cop28»

وتابع أن الرئيس السيسى ذكر خلال القمة بما قررته قمة شرم الشيخ أيضا من إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات وصياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات لتطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص، مؤكدا أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة العمل بروح التعاون والمشاركة، ودعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحاً في مؤتمر دبي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة.

وأشاد الشهابي، بتوجيه الرئيس السيسي نداءً عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل قادرون على إنقاذ وحماية كوكب الأرض، موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل.