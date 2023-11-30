اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة المناخ بالإمارات

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة، من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الرئيس السيسي يشارك فى قمة المناخ بالإمارات

- اليوم.. سباق الانتخابات الرئاسية ينطلق للمصريين فى الخارج

- موقع أمريكي: «القاهرة الإخبارية» قصة نجاح مصرية تنافس العمالقة

- القناة أثبتت نفسها على الساحة بتغطيات متميزة

الصفحة الثانية

- الطاقة.. قوة مصر الاقتصادية

- مصر تدخل نادى صناعة الغاز عالميا بمحطات «التسييل والنقل» - تتحول لمركز إقليمى للطاقة.. والدولة الأولى فى إقليم «شرق المتوسط» فى الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والقدرة على التصدير

- خبير: تستهدف الوصول إلى 8 ملايين طن من صادراتها للغاز للدول الأجنبية والأوروبية

- تحولت للتصدير بسبب الاكتشافات أبرزها حقل «ظهر».. وتسييل الغاز طريقها لإيصاله إلى أوروبا -البحث والاستكشاف فرص واعدة لتحويل الدولة إلى مركز إقليمى للطاقة

- توقيع 108 اتفاقيات مع شركات عالمية باستثمارات 22 مليار دولار لحفر 409 آبار وتحقيق 448 كشفاً.. منها 315 للزيت الخام و133 للغاز- «هيدروجين أخضر وغاز الأمونيا وطاقات متجددة».. مصر تقود العالم إلى وقود المستقبل

- خطط حكومية لإنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا.. و«عزيز»: السوق المصرية عنصر جذب كبير للاستثمارات الأوروبية والغاز الطبيعى والمسال

- مشروعات الربط الكهربائى مع الدول العربية والأوروبية تدعم دور مصر المحورى في تجارة وتداول الطاقة

الصفحة الثالثة

- هدنة ثالثة.. واعتداءات إسرائيلية مستمرة

- مصر وقطر تنجحان في تمديد الهدنة الإنسانية ليوم سابع

- «رشوان»: استمرار الاتصالات لمدها يومين إضافيين.. وقوات الاحتلال تواصل اقتحام البلدات والاعتداء على المزارعين فى الضفة الغربية

- اعتقال 3 فلسطينيين من الأسرى المحررين و6 آخرين.. وتخريب ممتلكات خاصة ومرافق عامة فى «طولكرم»

- وزير العدل الفلسطيني: «تل أبيب» تسعى إلى تفريغ الأراضى المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان وارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

- الحكومة: قدمنا النصيب الأكبر من المساعدات للأشقاء فى قطاع غزة

- «مدبولي»: تيسير نفاذ المواد الإغاثية إلى غزة.. والدور المصرى يحظى بتقدير العالم.. و«التحالف الوطنى»: جهود متواصلة لإرسال أكبر كمّ من المساعدات للقطاع

- «صناع الحياة»: قدمنا 43 شاحنة تضم 800 طن اشتملت على مساعدات إغاثية.. و«صناع الخير»: تجهيز قافلة تضم 570 شاحنة متنوعة تحمل مساعدات غذائية وطبية وبطاطين تنطلق خلال أيام

- أحزاب: العرب قادرون على التأثير فى الملفات الإقليمية بوحدتهم.. والهدنة وتمديدها خير دليل

- «مطر»: ثمرة للجهود المصرية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.. و«الفحام»: نؤيد القيادة السياسية فى اتخاذ ما تراه للدفاع عن الأشقاء

- «السادات»: نجاح تمديد الاتفاق يوجب على الدول العربية نبذ الخلافات وتغليب المصلحة القومية

الصفحة الرابعة

- حملات لدعم التصنيع المحلي.. والإنتاج قادر على تلبية الطلب «بكل فخر.. صُنع فى مصر»

- إقبال على «الصناعة الوطنية».. ليه تشترى أجنبى وانت عندك «محلى»

- الحكومة: تشجيع المحلى وتوسيع المستفيدين من دعم القطاعات الإنتاجية.. و«اتحاد المستثمرين»: دعم الدولة أكد القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية

- وزير قطاع الأعمال: الدولة حريصة على تطوير وتحديث «الشركات القابضة»

- «عصمت»: نمتلك منتجات بمواصفات عالية طبقاً للمعايير العالمية.. وارتفاع أرباح شركات «الأدوية والكيماويات والأغذية» بسبب إقبال المواطنين

- أسامة الشاهد: دعوات دعم المنتجات المحلية تسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى

- عضو «اتحاد الصناعات»: دعم الدولة فرصة لتوسيع قاعدة الصناعة الإنتاجية وتحسين الجودة والسعر

الصفحة الخامسة

- صناع ومستثمرون: قادرون على تغطية السوق بمنتجات وطنية والدعم الشعبى والحكومى يسهم فى فتح منافذ جديدة للتصدير

- «المرشدى»: السنوات الماضية شهدت دعماً غير مسبوق من قِبل القيادة السياسية للصناعة.. و«فتوح»: مبادرات الحرص على دعم المنتج المحلى حالة يجب استغلالها

- السوشيال ميديا تنصف «الوطنية».. ترويج بالفيديوهات والبوستات على «المنصات»

- البلوجر عدنان: عندنا منتجات تستحق المنافسة عالمياً وبجودة تنافس المستورد و«الحفناوى»: المنتجات الوطنية تستحق الترويج

- علاء السقطى: رصدنا مساعى شركات محلية للتوسع ببضائعها

- رئيس «الصناعات الصغيرة والمتوسطة»: حملات ترويج المنتجات المصرية محلياً مهمة

الصفحة السادسة

- خالد منتصر يكتب: مبادرة الرئيس السيسى.. تحليق خارج السرب

- لينا مظلوم تكتب: فى القرار السياسى.. استفتِ عقلك

- أمينة خيري تكتب: هدنة غزة والتفكير العقلانى

- بلال الدوى يكتب: «المصريون فى الخارج» يكتبون التاريخ - جيهان فوزى تكتب: الثمن المستحق

الصفحة السابعة

- أرجنتينى يحدد مصير «حجازى»

- «الوطن » تواصل الاحتفاء بلاعبى الفراعنة المحترفين بالخارج وتفتح ملف تألقهم عالميا

- القائد الدولى.. مسيرته مع الفراعنة: وصيف «أفريقيا» مرتين.. والتأهل لـ«مونديال روسيا»

- الهدية للبطل.. اتحاد جدة يضعه فى قائمة المونديال.. والحلم ما زال باقياً

- يا جبل ما يهزك ريح.. لعنة الإصابة بالرباط الصليبى والدفاع عن النمور حتى السقوط الأخير

الصفحة الثامنة

- موجز أخبار الصم.. «سعيد» ينشر الخير والمعلومات بـ«الإشارة»

- أنقاض «غزة» تحتضن أبناءها من جديد: «هنعمّرها»

- «300 ألف جنيه» الخير فى «بيلا»: مولدات أكسجين لإغاثة فلسطين

- فراشات مصر.. وراء كل بطلة «أم عظيمة»

- مشروع «هاجر».. حكاية وطن محتل على «شنطة قماش»