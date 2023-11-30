اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة المناخ بالإمارات
كتب:
أحمد العانوسي
08:33 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة، من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الرئيس السيسي يشارك فى قمة المناخ بالإمارات
- اليوم.. سباق الانتخابات الرئاسية ينطلق للمصريين فى الخارج
- موقع أمريكي: «القاهرة الإخبارية» قصة نجاح مصرية تنافس العمالقة
- القناة أثبتت نفسها على الساحة بتغطيات متميزة
الصفحة الثانية
- الطاقة.. قوة مصر الاقتصادية
- مصر تدخل نادى صناعة الغاز عالميا بمحطات «التسييل والنقل» - تتحول لمركز إقليمى للطاقة.. والدولة الأولى فى إقليم «شرق المتوسط» فى الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والقدرة على التصدير
- خبير: تستهدف الوصول إلى 8 ملايين طن من صادراتها للغاز للدول الأجنبية والأوروبية
- تحولت للتصدير بسبب الاكتشافات أبرزها حقل «ظهر».. وتسييل الغاز طريقها لإيصاله إلى أوروبا -البحث والاستكشاف فرص واعدة لتحويل الدولة إلى مركز إقليمى للطاقة
- توقيع 108 اتفاقيات مع شركات عالمية باستثمارات 22 مليار دولار لحفر 409 آبار وتحقيق 448 كشفاً.. منها 315 للزيت الخام و133 للغاز- «هيدروجين أخضر وغاز الأمونيا وطاقات متجددة».. مصر تقود العالم إلى وقود المستقبل
- خطط حكومية لإنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا.. و«عزيز»: السوق المصرية عنصر جذب كبير للاستثمارات الأوروبية والغاز الطبيعى والمسال
- مشروعات الربط الكهربائى مع الدول العربية والأوروبية تدعم دور مصر المحورى في تجارة وتداول الطاقة
الصفحة الثالثة
- هدنة ثالثة.. واعتداءات إسرائيلية مستمرة
- مصر وقطر تنجحان في تمديد الهدنة الإنسانية ليوم سابع
- «رشوان»: استمرار الاتصالات لمدها يومين إضافيين.. وقوات الاحتلال تواصل اقتحام البلدات والاعتداء على المزارعين فى الضفة الغربية
- اعتقال 3 فلسطينيين من الأسرى المحررين و6 آخرين.. وتخريب ممتلكات خاصة ومرافق عامة فى «طولكرم»
- وزير العدل الفلسطيني: «تل أبيب» تسعى إلى تفريغ الأراضى المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان وارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
- الحكومة: قدمنا النصيب الأكبر من المساعدات للأشقاء فى قطاع غزة
- «مدبولي»: تيسير نفاذ المواد الإغاثية إلى غزة.. والدور المصرى يحظى بتقدير العالم.. و«التحالف الوطنى»: جهود متواصلة لإرسال أكبر كمّ من المساعدات للقطاع
- «صناع الحياة»: قدمنا 43 شاحنة تضم 800 طن اشتملت على مساعدات إغاثية.. و«صناع الخير»: تجهيز قافلة تضم 570 شاحنة متنوعة تحمل مساعدات غذائية وطبية وبطاطين تنطلق خلال أيام
- أحزاب: العرب قادرون على التأثير فى الملفات الإقليمية بوحدتهم.. والهدنة وتمديدها خير دليل
- «مطر»: ثمرة للجهود المصرية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية.. و«الفحام»: نؤيد القيادة السياسية فى اتخاذ ما تراه للدفاع عن الأشقاء
- «السادات»: نجاح تمديد الاتفاق يوجب على الدول العربية نبذ الخلافات وتغليب المصلحة القومية
الصفحة الرابعة
- حملات لدعم التصنيع المحلي.. والإنتاج قادر على تلبية الطلب «بكل فخر.. صُنع فى مصر»
- إقبال على «الصناعة الوطنية».. ليه تشترى أجنبى وانت عندك «محلى»
- الحكومة: تشجيع المحلى وتوسيع المستفيدين من دعم القطاعات الإنتاجية.. و«اتحاد المستثمرين»: دعم الدولة أكد القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية
- وزير قطاع الأعمال: الدولة حريصة على تطوير وتحديث «الشركات القابضة»
- «عصمت»: نمتلك منتجات بمواصفات عالية طبقاً للمعايير العالمية.. وارتفاع أرباح شركات «الأدوية والكيماويات والأغذية» بسبب إقبال المواطنين
- أسامة الشاهد: دعوات دعم المنتجات المحلية تسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى
- عضو «اتحاد الصناعات»: دعم الدولة فرصة لتوسيع قاعدة الصناعة الإنتاجية وتحسين الجودة والسعر
الصفحة الخامسة
- صناع ومستثمرون: قادرون على تغطية السوق بمنتجات وطنية والدعم الشعبى والحكومى يسهم فى فتح منافذ جديدة للتصدير
- «المرشدى»: السنوات الماضية شهدت دعماً غير مسبوق من قِبل القيادة السياسية للصناعة.. و«فتوح»: مبادرات الحرص على دعم المنتج المحلى حالة يجب استغلالها
- السوشيال ميديا تنصف «الوطنية».. ترويج بالفيديوهات والبوستات على «المنصات»
- البلوجر عدنان: عندنا منتجات تستحق المنافسة عالمياً وبجودة تنافس المستورد و«الحفناوى»: المنتجات الوطنية تستحق الترويج
- علاء السقطى: رصدنا مساعى شركات محلية للتوسع ببضائعها
- رئيس «الصناعات الصغيرة والمتوسطة»: حملات ترويج المنتجات المصرية محلياً مهمة
الصفحة السادسة
- خالد منتصر يكتب: مبادرة الرئيس السيسى.. تحليق خارج السرب
- لينا مظلوم تكتب: فى القرار السياسى.. استفتِ عقلك
- أمينة خيري تكتب: هدنة غزة والتفكير العقلانى
- بلال الدوى يكتب: «المصريون فى الخارج» يكتبون التاريخ - جيهان فوزى تكتب: الثمن المستحق
الصفحة السابعة
- أرجنتينى يحدد مصير «حجازى»
- «الوطن » تواصل الاحتفاء بلاعبى الفراعنة المحترفين بالخارج وتفتح ملف تألقهم عالميا
- القائد الدولى.. مسيرته مع الفراعنة: وصيف «أفريقيا» مرتين.. والتأهل لـ«مونديال روسيا»
- الهدية للبطل.. اتحاد جدة يضعه فى قائمة المونديال.. والحلم ما زال باقياً
- يا جبل ما يهزك ريح.. لعنة الإصابة بالرباط الصليبى والدفاع عن النمور حتى السقوط الأخير
الصفحة الثامنة
- موجز أخبار الصم.. «سعيد» ينشر الخير والمعلومات بـ«الإشارة»
- أنقاض «غزة» تحتضن أبناءها من جديد: «هنعمّرها»
- «300 ألف جنيه» الخير فى «بيلا»: مولدات أكسجين لإغاثة فلسطين
- فراشات مصر.. وراء كل بطلة «أم عظيمة»
- مشروع «هاجر».. حكاية وطن محتل على «شنطة قماش»