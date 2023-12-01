السيسي يلتقي عددا من الملوك والرؤساء والمسؤولين على هامش قمة المناخ COP28

عقد الريس عبد الفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في مدينة دبي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي التقى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مجلس السيادة اليمني رشاد العليمي، وشارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبي، وجون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، ومحمد مويزو، رئيس جزر المالديف، وملك البحرين حمد بن عيسى.