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التنسيقية ترصد انطلاق تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في أمريكا

كتب:

محمد أباظة
07:35 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المصريون في أمريكا

المصريون في أمريكا

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق عملية تصويت المصريين المقيمين في ولايتي واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

الانتخابات في أمريكا

وبدأت السفارة المصرية فى واشنطن، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحاً وفقا للتوقيت المحلي بواشنطن، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

العملية الانتخابية في 121 دولة

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

المصريون في الخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وواصلت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، حيث رصدت الغرفة عملية التصويت في 54 دولة بالعالم، وجار العمل لرصد التصويت في كل الدول التي يجري بها انتخابات المصريين بالخارج وتبلغ 121 دولة من خلال 137 سفارة وقنصلية، حيث تجرى الانتخابات من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً حسب توقيت كل دولة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.