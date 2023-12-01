«الوطنية للانتخابات» تحدد من يحق لهم التصويت في الخارج

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن سؤال هل كل المصريين بالخارج لهم حق الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية؟ موضحة أنّ لكل شخص مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات تجري في 121 دولة

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القواعد الاسترشادية فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمنت انواع النماذج التي يجري عليها الانتخابات.

كما تضمن الكتيب الاسترشادي، ايضا النماذج الخاصة بالمتابعين المحليين والدوليين وتحديد حقوقهم ووجابتهم بالاضافة الي الطريقة الصحيحة لكيفية التصويت واستخدام الحبر الفسفوري وايضا قواعد تصويت المنتقبات وذوو الهمم .