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«التنسيقية»: تظاهرة حب أثناء التصويت في الانتخابات أمام سفارة مصر بالكويت

كتب:

محمد أيمن سالم
03:25 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
ناخبين مصريين مقيمين في الكويات

ناخبين مصريين مقيمين في الكويات

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في الكويت، منذ التاسعة من صباح الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في تظاهرة مملوءة بمشاعر الحب والوفاء والولاء للوطن، مع ترديد الأغاني الوطنية المعبره عن حب الوطن، إذ فتحت سفارة مصر في الكويت الباب أمام أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بأول أيام تصويت المصريين في الخارج، في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، يأتي هذا، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام؛ وهى: الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر.

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

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بقلم محمد أيمن سالم