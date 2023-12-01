علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس السيسي: «أعماله فاقت تصورنا»

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، «اخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك».

«يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح»

وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددا هتافات: «يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي»، ومن خلفه جميع الحاضرين.

وأضاف: «جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مضيفا: «نحن هنا لإعلان الاصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية».