علي جمعة: الله أعطى السيسي نعمة القيادة.. ونحن ندعمه في الانتخابات الرئاسية 

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنّ من المهم الإفصاح عن حبنا لقائدنا عبد الفتاح السيسي، وتأييدنا له في الترشح لفترة رئاسية جديدة، مردفًا: «نحن نحبك ونحب نبيك ونطيعك ونطيع رسولك».

وأضاف «جمعة» خلال مؤتمر مشيخة الطرق الصوفية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هناك العديد من الأسباب لاختياره المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية قائلًا: «الله أعطاه نعمة القيادة، وإذا أعطى الكريم نعمة لن يسلبها منه.. السيسي أحسن السياسة في الداخل والخارج، وتصدى لمكر الماكرين، ونقول نحن اخترنا عبد الفتاح السيسي رئيسًا لنا».

وطالب الحضور بترديد جملة «اخترنا عبد الفتاح السيسي»، وهو ما تفاعل الحضور من أتباع الطرق الصوفية.

وانطلق منذ قليل، مؤتمر مشيخة الطرق الصوفية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمركز المؤتمرات بجامعة الأزهر الشريف، وذلك من خلال عزف السلام الجهوري، والوقوف دقيقة حداد على شهداء الفلسطينيين.

وحضر المؤتمر العديد من العلماء، من بينهم الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور علي جمعة عضو كبار العلماء، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء، والدكتور محمد أبو هاشم، ونقيب الأشراف.