شريهان تدعم أهالي غزة بعد انتهاء الهدنة بآية قرآنية وصورة للمسجد الأقصى

حرصت الفنانة شريهان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على دعم أهل غزة بعد انتهاء الهدنة وعودة القصف الإسرائيلي مرة أخرى بآية قرآنية.

ونشرت شريهان صورة للمسجد الأقصى وعلقت عليها قائلة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.. صدق الله العظيم

شريهان تتضامن مع أهل غزة

وأعلنت الفنانة شريهان منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» تضامنها مع الشعب الفلسطيني وكتبت قائلة: القدس عاصمة مشتركة؟!! إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوق الشعب الفلسطيني، لا مساومة ولا تفريط، وأتضامن مع الشعب الفلسطيني أجمع.