ثلوج وأمطار غير مسبوقة.. هل تصل «عاصفة القرن» إلى مصر؟| عاجل

ضربت عاصفة ثلجية قوية مناطق من روسيا وأوكرانيا، متسببة في أضرار جسيمة، والعديد من الإصابات، وحرمان ما يقرب من مليوني شخص من الكهرباء.

«عاصفة القرن».. اسم أطلقه بعض سكان روسيا وأوكرانيا على العاصفة التي أثارت رعب العديد من المواطنين عندما هبت الرياح القوية فجأة وتعالت الأمواج في البحار.

هل تصل عاصفة القرن إلى مصر؟

أثيرت العديد من التساؤلات حول «عاصفة القرن» ومدى شدتها واحتمالات وصولها إلى مصر، لاسيما وأن البلاد ما زالت في فصل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية متكررة.

وتعليقًا على ذلك، أكّد الدكتور محمود القياتي، خبير الأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن» عدم وصول عاصفة القرن التي ضربت مناطق من روسيا وأوكرانيا إلى مصر.

وأشارت خرائط الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض الجوي المتسبب في عاصفة القرن، تبدأ تطوراته في التحرك شمالًا وليس جنوبًا، أي أنه بعيد عن مصر تمامًا.

سبب عاصفة القرن

وعاد «القياتي» ليقول إنّ المنخفض الجوي المتسبب في عاصفة القرن، هو منخفض متعمق أدى إلى نشاط رياح عتيقة وصلت سرعتها إلى 85 كيلومتر في الساعة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن وزارة الطاقة الروسية، بأن العاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليوني شخص في روسيا والقرم، وفي عدة مناطق سيطرت عليها موسكو في أوكرانيا.

أوضحت الوكالة الروسية، أنّ أكثر المناطق تضررًا هي شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا ومناطق محتلة جزئيًا في دونيتسك ولوجانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا، حسب ما نشره موقع «العربية».