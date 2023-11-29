«عاصفة القرن» ترفع أسعار النفط.. ماذا يحدث؟

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن عطَّلت عاصفة القرن في منطقة البحر الأسود صادرات قازاخستان وروسيا من الخام، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارا حاسما من تحالف أوبك+ قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بسبب تعطل صادرات الخام من قازاخستان وروسيا بسبب عاصفة القرن في منطقة البحر الأسود، مما أثار مخاوف من نقص في الإمدادات، كما يترقب المستثمرون قرارًا حاسمًا من تحالف أوبك+ الذي قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها، وقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.4% إلى 82.01 دولار للبرميل

وشهدت أسعار الخام القياسيين ارتفاعًا يوم الثلاثاء بنسبة حوالي اثنين بالمئة، وذلك بفضل التوقعات بتمديد تحالف أوبك+، الذي يتكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما، لتخفيضات الإمدادات أو زيادتها، كما ساهمت المخاوف المتعلقة بإنتاج النفط في قازاخستان وضعف الدولار في دعم ارتفاع الأسعار.

عاصفة قوية تضرب منطقة البحر الأسود

وتسببت عاصفة قوية في منطقة البحر الأسود في تعطيل صادرات النفط من قازاخستان وروسيا، حيث تم تقدير تأثير العاصفة على صادرات النفط بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا، وفقًا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية.

وذكرت وزارة الطاقة في قازاخستان أن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56 بالمئة اعتبارا من 27 نوفمبر، كما من المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت، الخميس المقبل، لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر .

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ إن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلا من تخفيضات أكبر في الإنتاج.

ولقي النفط دعما أيضا من ضعف الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته

فقد تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار النفط لأنه يجعله أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 817 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وقدر ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر .

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات أسبوعية عن المخزونات، في وقت لاحق الثلاثاء.