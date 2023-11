كل ما تريد معرفته عن «عاصفة القرن».. تشبه تسونامي (فيديو)

عاصفة ثلجية شديدة ضربت أوكرانيا وروسيا ليطلق عليها اسم «عاصفة القرن»، وصاحبت العاصفة رياح وأمواج عاتية، لتسبب العديد من الجرحى وانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي مليوني شخص، وتم تداول فيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن «عاصفة القرن» التي ضرب روسيا وأوكرانيا وتسببت في نزوح نحو روسيا والقرم:

- وصلت سرعتها 86 كيلومترا في الساعة.

- وصلت أمواجها نحو 8 أمتار.

- تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن 2000 بلدة وإغلاق الطرق السريعة.

- رياح العاصفة تقتلع مئات الأشجار والمنشآت الحديد على الشواطئ.

- نفق أكثر من 500 حيوان بحري في فيضان حوض الأسماك المحلي جراء العاصفة.

#Sochi #Russia storm. The waves reach height of up to 6 meters. Praying for everyone there pic.twitter.com/s0N2bXY5uo