كل ما تريد معرفته عن «عاصفة القرن».. تشبه تسونامي (فيديو)

عاصفة ثلجية شديدة ضربت أوكرانيا وروسيا ليطلق عليها اسم «عاصفة القرن»، وصاحبت العاصفة رياح وأمواج عاتية، لتسبب العديد من الجرحى وانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي مليوني شخص، وتم تداول فيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عاصفة القرن

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن «عاصفة القرن» التي ضرب روسيا وأوكرانيا وتسببت في نزوح نحو روسيا والقرم:

- وصلت سرعتها 86 كيلومترا في الساعة.

- وصلت أمواجها نحو 8 أمتار.

- تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن 2000 بلدة وإغلاق الطرق السريعة.

- رياح العاصفة تقتلع مئات الأشجار والمنشآت الحديد على الشواطئ.

- نفق أكثر من 500 حيوان بحري في فيضان حوض الأسماك المحلي جراء العاصفة.

#Sochi #Russia storm. The waves reach height of up to 6 meters. Praying for everyone there pic.twitter.com/s0N2bXY5uo — Matreshka (@MatreshkaRF) November 27, 2023

أضرار عاصفة القرن

ووفقًا لفرق الإنقاذ، بدأت «عاصفة القرن»، كما وصفتها وسائل الإعلام الروسية، اعتبارًا من يوم الأحد.

في سوتشي، تسبب سوء الأحوال الجوية في اضطرابات في حركة القطارات بسبب سقوط أشجار على السكك الحديدية، وفي نوفوروسييسك في منطقة كراسنودار أيضًا، قامت الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين بتعليق عمليات تحميل النفط ووضع ناقلات النفط في مكان آمن بسبب الأحوال الجوية الغير مؤاتية تمامًا.

وفي القرم، غمرت مياه البحر الأسود طرقات سريعة، وعرض التلفزيون الروسي مشاهد لأمواج تضرب سيارات كانت تحاول عبور المياه.

وأفاد رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، لقناة «روسيا 24» التلفزيونية الروسية بأن السكان لم يشهدوا من قبل رياحًا وأمواجًا بهذه الشدة.