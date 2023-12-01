15 نصيحة مهمة للوقاية من نزلات البرد في الشتاء.. «علشان صحتك»

مع دخول فصل الشتاء تتزايد نسب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التنفسية، لكن البعض يتجاهلها ما يتسبب في أعراض خطيرة لديه من بينها الالتهاب الرئوي الحاد، وهناك طرق للوقاية من النزلات الشعبية.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة والعلاج المناعي بالأمصال، أكد لـ«الوطن»، أن هناك 10 نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء، مشددا على ضرورة الالتزام بها: «التزم علشان صحتك».

وجاءت النصائح كالتالي:

- شرب المياه قبل الخروج من البيت شئ أساسي في الصباح أو الليل وغسيل الوجه قبل الخروج وفتح النافذة قليلاً.

- الاستحمام في الشتاء بماء فاتر مع الحفاظ على عدم تعرض طفلك لتيار هواء، والاستحمام يفضل عدم الخروج بعده.

- الحرص على تناول فيتامين c وA وD في الشتاء: «بيزودوا المناعة خصوصاً فيتامين D».

- معظم التهابات الشتاء فيروسية وليست بكتيرية، لذلك يجب الامتناع عن تناول المضادات الحيوية.

- ممنوع لبس الصوف والجواكت البوليستر التي تعطي حرارة زائده للجسم «القطن أفضل».

الامتناع عن الخروج للوقاية من نزلات البرد

- لا يجب ذهاب طفلك إلى المدرسة حال كان الجو شديد البرودة.

- احرص على تناول ملعقة عسل نحل على ملعقة عصير ربع ليمونة «تقوي المناعة وتزيد الشهية على الأكل».

- إذا كانت هناك عدوى في الجو أو ابنك مصابا بالإرهاق أو التعب لا تجعليه يذهب إلى المدرسة حتى لا ينقل العدوى لأحد.

- ممنوع تقبيل الأطفال: «متبوسيش الأطفال علشان ميتعدوش لو إنتي مصابة بالإنفلونزا».

- مصل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي مهمان للغاية: «ماتقولش بياخد التطعيم وبيجيلو برد، لأن البرد غير الإنفلونزا.. والشتاء مش برد بس لا دي النزلات المعوية الأيام دي أخطر من الصيف».

- إذا كان ابنك يعاني من الحساسية لا تجعليه يرتدي صوف أو يلعب بالدباديب والألعاب التي تلتقط الأتربة.

- تأجل خروجتنا الصباحية والمسائية: «لا للخروج المبكر والمتأخر تيارات الهواء الباردة مضرة جدا لطفلك».

- ابتعدي عن القطط: «ممنوع القطط.. بلاش دباديب ولعب فرو أو زرع أو طيور في البيت، فهي أكثر مسببات للحساسية لو مريض حساسية لابد من زيارة الطبيب لعمل اختبار حساسية لمعرفة سبب الحساسية والعلاج المناعي بالأمصال مفيد جدا لحالات كثير».

- الابتعاد عن النزول خاصة لأطفال الحضانة: «التيرم الأول في الحضانه كله أمراض الشتاء يعني لو الجو مش حلو بلاش نزول أفضل».

- العناية بالأنف مهم جداً.. محلول ملح وشفاط وبخاخ نازونكس.