«نزلات البرد الشتوية والتغذية» ندوة بمكتبة مصر العامة في سيوة

نظمت مكتبة مصر العامة في واحة سيوة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بسيوة والإدارة التعليمية والإدارة الصحية بسيوة ندوة تحت عنوان «الحفاظ على صحتنا سبيلنا للعيش السعيد»، تزامناً مع الاحتفالات بأعياد الطفولة وفى إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات وتنظيم الفاعليات المختلفة بالمكتبة العامة والتي تقدم الخدمات المعرفية في كافة المجالات في إطار متابعة مستمرة من محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة.

التغذية الجيدة والحفاظ علي الجسم من نزلات البرد

واستعرضت خلال فعاليات الندوة في سيوة، التي أدارها محمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة سناء فاروق جاد إبراهيم مشرفة الرائدات الصحيات بالإدارة الصحية بسيوة التغذية الجيدة للفرد، خلال فصل الشتاء، وأهمية النظافة العامة والنظافة الشخصية، وكيفية الوقاية من نزلات البرد خاصة مع دخول فصل الشتاء.

أطفال سيوة يشاركون بندوة مكتبة مصر العامة

وشارك في فعاليات الندوة أبناء واحة سيوة من الأولاد والفتيات، في ظل تفاعل كبير من الأطفال مع تفاصيل الندوة والنقاش والأسئلة والاستفسارات والردود، من جانب غالبية الحضور.

الندوات العلمية والتوعية

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه يتم تنظيم العديد من الندوات العلمية والتوعوية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والدينية والزراعية والسياحية وغيرها، مما يساهم في تقديم العديد من الأنشطة المستمرة لاستفادة أبناء سيوة على مدار الأسبوع.