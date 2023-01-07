نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد في الشتاء.. طبيب يوضح

الأطفال هم الفئة الأكثر في الإصابة بنزلات البرد طوال فصل الشتاء، وذلك لأنهم يواجهون صعوبة في التكيف مع التغيرات المناخية من فصل لآخر، وانخفاض درجات الحرارة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز النصائح التي تعمل على حماية الطفل من نزلات البرد.

كيفية وقاية الأطفال من الإصابة بنزلات البرد

وتعليقا على ذلك، قال الدكتورة سالي إبراهيم، استشاري أطفال والطب الوقائي، إن الأطفال يمتلكون مناعة ضعيفة لصغر سنهم، وهذا يجعلهم أكثر عرضة لنزلات البرد طوال فصل الشتاء، موضحة أنه يجب على الأمهات التعرف على كيفية وقاية الطفل وحمايته من نزلات البرد «الوقاية خير من العلاج».

وتابعت إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض النصائح لوقاية الأطفال من الإصابة بالأمراض طوال فصل الشتاء، منها ارتداء الملابس المناسبة للطفل، مشيرة إلى أنه يجب على الأمهات الحفاظ على ارتداء الأطفال الملابس المناسبة لهم، من أجل الحفاظ على الجسم دافئًا.

الأماكن المبللة نتيجة الأمطار تساعد على انتشار العدوى الفطرية

وأضافت استشاري الأطفال والطب الوقائي، أنه لا بد من تقوية الجهاز المناعي لدى الطفل حتى يحارب العدوى، وذلك عن طريق نظافة البيئة المحاط بها الطفل، وإبعاده عن أي مكان في المنزل تبلل من الأمطار، لأن البلل يساعد على انتشار العدوى الفطرية.

نصائح تعزز من جهاز المناعة لدى الأطفال

وأكدت «سالي»، أن النظام الغذائي الجيد للأطفال، يُحسن من صحتهم ويقوي المناعة لديهم، فإن زيادة كمية العناصر المعززة للمناعة في نظامهم الغذائي، مثل الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والتوابل، وما إلى ذلك سوف تحميهم من الأمراض، كما أن الحصول على القسط الكافي من النوم، يعزز من جهاز المناعة الذي يحارب عدوى الأمراض.