«ماهر» يؤجل سفره للتصويت بالسعودية: كلنا بالخارج قلبا وقالبا مع السيسي.. عارفين إنه قد المسئولية

بملامح هادئة، تُزينها ابتسامة جميلة وحماسية، يقف وسط مجموعة من الناخبين المصريين للإدلاء بصوته للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج، صباح أمس، إذ حرص الرجل الأربعينى على اختيار من وجد فيه الخير له ولأسرته ولوطنه بالكامل.

فى الساعات الأولى من الصباح، حرص ماهر البلاشونى، مصرى مقيم فى الخارج، تحديداً فى السعودية، على أن يكون موجوداً فى مقر السفارة المصرية للإدلاء بصوته للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: «مش أول مرة أنتخب فى الخارج.. لكن المرة دى حرصت جداً علشان أروح أنتخب من الصباح الباكر أنا وأسرتى.. ده واجب علينا».

كان «ماهر» يخشى أن يضيع صوته فى انتخابات الرئاسة، لذلك أجّل رحلة عمل للقاهرة، حتى يُدلى بصوته: «كان عندى رحلة عمل فى القاهرة النهارده لمدة أسبوع، وخُفت إنى مالحقش التصويت، سواء هنا أو فى القاهرة علشان كده أجّلتها من أجل الانتخابات»، وفق تعبير «البلاشونى»، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن ما وجده اليوم بالسفارة من قوة عمل خلال الانتخابات الرئاسية، يُعد وجهاً مشرّفاً للدولة المصرية وللوطن وأبنائه فى الخارج.

الجميع بالسفارة المصرية يعملون بقوة كبيرة حتى تظهر مراسم الانتخابات الرئاسية بالشكل الذى يليق بها وبالمصريين فى الخارج، مما جذب انتباه ابن محافظة القليوبية، خلال تصويته للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، آملاً منه فى أنه سيُقدم مزيداً من التطويرات التى تنهض بالبلاد، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم والصحة: «كل الشعب المصرى مع الريس والمصريين فى الخارج قلباً وقالباً معاه».

«أهم شىء الاهتمام بالتعليم والصحة طول ما هما موجودين كل حاجة تمام، وإحنا مؤمنين بالريس وبآرائه، وعارفين إنه قد المسئولية، ويكفى الأمن والأمان اللى حاسين بيه فى وجوده، والشعب كله عارف ده»، وفق ما رواه «البلاشونى»، موضحاً أنه لا بد على الجميع أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم، لاختيار من نعيش فى حماه وأمنه.