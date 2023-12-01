مستقبل وطن: الرئيس السيسي لم يتوان لحظة في الدفاع عن القضايا العربية من المحيط للخليج

قال علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتوان لحظة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية من المحيط للخليج، وأعلنها بصوت عالي «فركه كعب» وقتها التزم أعداء الأمة العربية جحورهم.

وأكد النائب علاء عابد في كلمته اليوم بالمؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة اليوم، أنه بفضل جهود الرئيس السيسي تحولت مصر إلى قبله لكل زعماء ووزراء خارجيه العالم لإيجاد حل للعدوان على غزة ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة ضد محاولات تهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء الحبيبة وتحدى أعتى الدول حتى أرغمها علي إيقاف الضغوط من أجل إتمام هذا المخطط الشيطاني.

السيسي أجبر الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأوضح عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجبر الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن مصر في عهد الرئيس السيسي استعادت دورها الريادي ليس في المنطقه العربية ولا القارة الأفريقية فقط بل دورها العالمي.

وأضاف أننا جميعا ندرك أين كانت مصر قبل عام 2014 وبين ما أصبحت عليه الآن، الإنجازات خير شاهد في كل مكان وفي القرى والعمران يمتد إلى كل مكان، نعلن من هنا من محافظة الجيزة وتحديدا منطقة الأهرامات الشاهدة على التاريخ أننا جميعا مع المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وكلي ثقة في أهالي محافظة الجيزة وفي الشعب المصري كله أنه سيخرج عن بكرة أبيه أيام 10 و11 و12 ديسمبر للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسيه وعندي ثقة أن المصريين سوف يقولون كلمتهم الفصل دعما لقائد المسيرة ورجل المواقف الكبرى الرئيس عبد الفتاح السيسي.