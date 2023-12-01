المجلس الوطني للتدريب ينظم ملتقى «في حب مصر» لدعم السيسي

نظم المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس «الملتقى الوطنى فى حب مصر» دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى في المرحلة المقبلة، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا بحضور النائب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية واللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية الأسبق وقيادات المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وطالب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ونائب رئيس مجلس الامناء المواطنين بتلبية نداء الوطن والنزول إلى صناديق الاقتراع فى العاشر من ديسمبر المقبل؛ لأن الاستحقاق الدستورى حق وواجب لاختيار رئيس حكيم وعاقل ومتزن وقوى قادر على الحفاظ على مكتسبات الوطن فى ظل أوضاع ملتهبة بالمنطقة.

إنجازات الرئيس السيسي

وقال عبد القوى خلال «الملتقى الوطني في حب مصر» لدعم الرئيس السيسى إن إنجازات الرئيس تتحدث عن نفسها سواء ما حدث من مبادرات مثل تكافل وكرامة من مليون و700 ألف مواطن مستفيد فى 2014 إلى 5 ملايبن و 200 الف خلال العام الحالي أيضا الانفاق على قطاع الصحة وصل إلى 220 مليار جنيه والطفرة فى قطاع النقل والمواصلات لإحداث تنمية فى المحافظات خاصة المناطق الصناعية فضلا عن مبادرة حياة كريمة ونقل 58 مليون مواطن بدون حياة إلى مواطنين يستحقون الحياة .

وأضاف «عبد القوى» لا توجد دولة على مستوى العالم بدون مشكلات لكن إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية لا ينكرها أحد بداية من شق قناة سويس جديدة وحتى الحفاظ على وجود رغيف خبز ثمنه 5 قروش.

اندماج مؤسسات المجتمع المدني

ومن جانبه أعلن الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب والتعليم ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق عام 2022 مبادرة اندماج مؤسسات المجتمع المدني لبناء المستقبل ودورنا فى المجلس الوطني للتدريب والتعليم الظهير المدني للدولة المصرية فى الإصلاح الإداري.

وقال «عبد الوهاب» خلال الملتقى إن لدينا توجهين فى التدريب والتعليم أولهم تعزيز الاستثمار البشرى لأن مصر دولة شابة وإن 60 مليون مصري قادر على الإنتاج لكن لدينا تقصير فى المخرجات ونستطيع أن نحقق نتائج لصالح الاقتصاد المصري بعيدا عن القروض واستثمارات الخارج.

وأضاف أن كل شخص لديه مهنة يستطيع أن يحقق عائد وقيمة مضافة لجيله والجيل الذى يليه والمجلس استطاع أن يدرب نحو 45 ألف شخص فى أكثر من 18 محافظة واستراتيجية المجلس التدريب فى عام أفضل من التعليم فى 10 سنوات لتحقيق نتائج أسرع .

وأشار «عبد الوهاب» إلى أن لدينا تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة واستطعنا مؤخرا انشاء شعبة للتدريب تابعة لاتحاد الغرف التجارية.

لابد من الاستفادة من الخبراء

ومن جانبه أكد الدكتور محمد السيد شريف مدير وحدة تكنولوجيا التعليم بجامعة الأزهر والمدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم أن لدينا خبراء مصريين على مستوى العالم ودورنا الاستفادة من هذه الخبرات الواسعة، مضيفا أن لدينا 24 مليون موظف فى مصر سواء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والاستثمار مطلوب توفير دورات تثقيفية وليس تعليمية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

ومن جانبها قالت الدكتورة راندا الشافعى رئيس لجنة المرأة بالمجلس الوطنى للتدريب والتعليم ان التوجه إلى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي ساهم فى نقل مصر إلى مراكز متقدمة فى التصنيف العالمى، مشيرة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لـ 20 سيدة بعد تدريبهم لتأهيلهم لسوق العمل لتنفيذ الخطة الطموحة للمجلس لدعم المرأة في عام 2024 وذلك بالتدريب والتأهيل على أعمال الحرف اليدوية واقامة المعارض لتسويقها وتعزيز شعار صنع في مصر.

وحضر الملتقى لفيف من قيادات الدولة ومسئولي وزارة التضامن الاجتماعي ورجال الأعمال بأختلاف أطيافهم في مشهد رائع من التلاحم الوطني والاصطفاف خلف قائدنا العظيم في حب مصر.