بدء موسم حصاد الفراولة في الإسماعيلية منتصف ديسمبر.. هلت البشاير

قال إبراهيم صالح أحد مزارعي الفراولة في منطقة التعاون بمدينة الإسماعيلية، إن موسم حصاد الفراولة سيبدأ في المحافظة مع منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف «صالح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بدأت بشائر موسم الفراولة مع بداية شهر ديسمبر وبالتزامن مع ظهور المحصول في بعض المحافظات والمناطق المجاورة قرب الإسماعيلية كمدينة الصالحية ومدينة بدر».

توقعات بانخفاض الأسعار

وتابع «صالح» أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفراولة، بسبب زيادة كميات الإنتاج وزراعتها في العديد من المناطق بنسبة أكثر من العام الماضي.

وأضاف، أن إنتاج الإسماعيلية من الفراولة يتميز عن عدد من المناطق بسبب ملوحة التربة وملاءمتها لزراعة أنواع متنوعة ومختلفة على رأسها الأنواع البلدية والتي تتميز بصغر حجمها ورائحتها النفاذة.

وأوضح: «معظم أماكن زراعة الفراولة تتركز في مدينة القصاصين وأبو صوير ومنطقة التعاون وبعض قرى مركز الإسماعيلية كقرى الضبعية وعين غصين وهويس سرابيوم والقريبة من المجرى الملاحي لقناة السويس»، مؤكدا «المحصول سيتركز وجوده بشكل أساسي في أسواق المستقبل بالإسماعيلية كأكبر سوق للجملة، إلى جانب سوق العبور في القاهرة لقربه من الإسماعيلية».