تفاصيل أول صوبة زراعية تعمل بالتحكم عن بعد في الفيوم.. تنتج الفراولة صيفا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بالمحافظة، إحدى الصوب الزراعية المنتجة «bio organic»، لإنتاج محصول الفراولة في موسم الصيف، عن طريق أحدث الطرق التكنولوجية الزراعية الحديثة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وذلك بمزرعة الشركة بمركز طامية.

وتجوّل محافظ الفيوم، داخل الصوبة الزراعية المخصصة لإنتاج محصول الفراولة، التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الزراعة الحديثة والري المطورة، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندسة سهام عبد اللطيف أبو القاسم رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد غلوش مدير عام الشركة، حول فكرة المشروع الزراعي ومميزاتها، ومراحل ما قبل الإنشاء من تمهيد التربة وتسويتها وتجهيزها، ثم مراحل الإنشاء والأنظمة الداخلية والتجهيزات الخاصة بمحطة التسميد العضوي وكافة التجهيزات الأخري، قبل البدء في عملية غرس شتلات الفراولة، وكذلك مرحلة الإثمار والمنتج النهائي حيث تحظى النباتات بالرعاية القصوى، وكذا الحصول على عدد من شهادات الاعتماد والخطط المستقبلية للشركة.

التوسع في مثل هذه الزراعات المتطورة

وأشاد محافظ الفيوم بنظام الزراعة المطبقة بالصوبة الزراعية وجودة المحصول، وأكد على أهمية التوسع في مثل هذه الزراعات المتطورة وتعظيم الاستفادة منها، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية تضع هذ الملف على رأس أولوياتها، للارتقاء بكافة المحاصيل والزراعات التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية

ولفت «الأنصاري» إلى ضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية التي تُسهم في إستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وتُرشد استهلاك المياه، مؤكداً أنّ الدولة تدعم البحث العلمي الزراعى، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وزيادة إنتاجية المحاصيل.

نواة الزراعات البايو أورجانيك في مصر

فيما أشارت رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يُعد نواة للزراعات البايو أورجانيك في مصر، للحصول علي حياه صحية، مما ينعكس علي المجتمع بوجود أفراد قادرة على التصدير وجلب العملات الصعبة مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري، لافتة إلى أنّ المشروع تصلح زراعته في الأراضي الصحراوية والجبلية ويوفر 80% من المياه عن مثيلاتها من الأراضي المفتوحة.

إنتاج فراولة في الصيف

وكشفت «أبوالقاسم»، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم زراعة وإنتاج الفراولة في موسم الصيف «غير موسم الزراعة»، موضحة أنّ نظام المزرعة يمتلك القدرة على الاستدامة والتوسع وزراعة منتجات مختلفة داخل الصوبة الواحدة، كما أنه نظام لا ينتج عنه أي نفايات ضارة بالبيئة، حيث يعاد استخدام المخلفات بعد كل عروة زراعية وتحويلها إلي سماد عضوي غني بالعناصر.

التوسع في إنشاء باقي الصوب

وكشفت أنه سيتم التوسع في إنشاء باقي الصوب إبتداءً من شهر ديسمبر المقبل لزراعة محاصيل أخري بايو أورجانيك، كما ستقوم الشركة، بالتوسع والتعاقد في محافظة الوادي الجديد علي مساحة 10 آلاف فدان لتطبيق نظام البايو أورجانيك في الأراضي المفتوحة لتشمل جميع أنواع المحاصيل الاستراتيجية.