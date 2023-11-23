استشاري مناعة يوضح فوائد الفراولة.. تؤخر الشيخوخة

تعد الفراولة من الفواكهة المفضلة لدى الكثيرون في فصل الشتاء، فهى من الفواكة الغنية بالعديد من المواد الغذائية المفيدة لصحة الإنسان بشكل عام، ولكن على الرغم من ذلك فإنها ممنوعة على بعض الفئات.

فوائد الفرولة

قال الدكتور مجدي بدران في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفراولة تعتبر من أغنى الثمار بمضادات الأكسدة، فهي تتربع على عرش الأغذية الخافضة للدهون، الرافعة للمناعة، وأيضا المحسنة لأداء الجسم.

من ضمن الفوائد التي تتمتع بها الفراولة أنها تعتبر من الأطعمة التي تقدم أقصى قدر من الفوائد الغذائية بأقل سعرات حرارية، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إذ تحتوي على حوالى 40 مادة من مركبات الفايتو التي ترفع المناعة وكما أنها تحمى الجهاز العصبي، وتؤخر الشيخوخة، وتحافظ على الجلد ونضارته، بالإضافة إلى دورها فى حماية القلب والدورة الدموية، ومنع ترسب الدهون داخل الأوعية الدموية.

وتساعد الفراولة أيضا على خفض الدهون الضارة والكوليستيرول، وتحتوي على مواد تقي من سرطان القولون، وهى غنية بعنصر المنجنيز الذي يزيد من كثافة العظام خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية لدى السيدات، ومفيد لوظائف البنكرياس والجهاز الهضمي وأيضا ينشط الإنزيمات الخاصة بالتمثيل الغذائي للكوليستيرول والدهون والأحماض الأمينية والنشويات وتكوين الدم والعظام.

حساسية الفراولة

وعلى الرغم من الفوائد التي تتمتع بها هذه الثمرة إلا أن بعض الفئات تعاني من حساسية، وهم: من لديهم استعداد وراثي للإصابة بالمرض، وأصحاب المهن الزارعية وبائعي الفراولة.

أعراض حساسية الفرولة

وتظهر أعراض الحساسية في الجلد أو الصدر أو الأنف، ولكنها قابلة للشفاء.