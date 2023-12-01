محمود مسلم: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بغزة كارثة يتحملها نتنياهو وأمريكا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن أمريكا زعمت أن هناك قطعا لرؤوس الأطفال الإسرائيليين ثم اعتذرت، كما ادعت أن مستشفى المعمداني تم تفجيرها من المقاومة ولم يحدث كما ادعت أن لديها معلومات مخابراتية عن وجود حماس في أنفاق تحت مستشفى الشفاء، ثم خرج يهود باراك وأعلن أن إسرائيل هي من بنت هذه الأنفاق، مشيرًا إلى أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي بغزة كارثة بكل المقاييس يتحملها نتنياهو وأمريكا.

وتساءل «مسلم» خلال استضافته عبر قناة الغد اليوم: «هل يمكن أن يكون جهاز المخابرات الأمريكية بهذه السطحية ويتبع إسرائيل؟»، لافتًا إلى أن الشهداء الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، وجيش الاحتلال استهدف عدة مدارس بحجة وجود حماس داخل إحدى المدارس التي سقط عن قصفه عنها ضحايا كثيرون.

وأشار «مسلم» إلى أن مصر أعلنت موقفها منذ اليوم الأول بأن نزوح الفلسلطينيين إلى مصر ولأي دولة في العالم بمثابة تصفية للقضية، وبالتالي مصر رفضت هذا الموقف، متابعًا أن العدو الإسرائيلي ما زال مستمرا في الضرب في خان يونس وفي رفح الفلسطينية، بعكس ما اعتدنا عليه منذ بداية الحرب كان ينصب على شمال غزة، ويطالب الشعب الفلسطيني بالنزوح إلي الجنوب وكأن الهدف هو إبادة الشعب الفلسطيني.