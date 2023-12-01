محافظ قنا يفتتح المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي بدأت بالعرض المسرحي «ليلة القتلة» الذي أقيم بقصر ثقافة قنا، ويستمر عرضه حتى الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري بالمجان لأبناء المحافظة.

العرض المسرحي

ويقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومن إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع « وزارة الدفاع - إدارة قوات الدفاع الشعبي، ووزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية أنا مصري».

مسرح المواجهة والتجوال

وبحسب البيان الصحفي، أكد محافظ قنا، أهمية مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي الثقافي وغرس القيم الوطنية، من خلال طرح عدد من القضايا والموضوعات الهامة التي تحارب الأفكار المتطرفة والموروثات الثقافية السلبية والهدامة، واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال تقديم العروض الفنية المتنوعة لمختلف الفئات والمناطق التي كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية.

وجه المخرج محمد الشرقاوي، الشكر لمحافظ قنا لرعايته للعرض المسرحي « ليلة القتلة»، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وتذليله كافة العقبات لخروج المشروع في أفضل صورة، لخدمة أبناء قرى المحافظة، لإيمانه بأهمية دور القوى الناعمة فى محاربة الأفكار الأصولية والمتطرفة