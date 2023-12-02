«الصحة» تنصح بالعودة لارتداء الكمامات بسبب الفيروسات التنفسية المنتشرة

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المواطنين خلال هذه الفترة من انتشار الفيروسات التنفسية، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه على المواطنين ارتداء الكمامات، لاسيما في الأماكن المزدحمة أو عند زيارة مريض وغسيل اليدين بعد لمس أي أسطح خارجية، والبعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والعمل على تقوية الجهاز المناعي، خاصةً خلال هذه الفترة التي يزداد عدد مصابي الفيروسات التنفسية فيها بسبب التقلبات الجوية.

لقاح الفيروسات التنفسية

وتابع المصدر أنه أمام المواطنين فرصة للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس الإنفلونزا، لافتا إلى أنه متوفر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وعدد من الصيدليات، ولا يوجد تخوف بشأن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا.

ارتداء الكمامات

وأضاف المصدر أن الفيروسات التنفسية مختلفة ومتنوعة، منها الإنفلونزا الموسمية والفيروس الغدي والهربس والفيروس التنفسي المخلوي، لافتا إلى أن الأكثر انتشار حتي الآن هو الفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا، مطالبا بارتداء الكمامات مرة أخرى للوقاية من الإصابة.

وحذر المصدر المواطنين من الحصول علي الأدوية دون اللجوء الي الطبيب المختص، لافتا إلى أن حقن البرد المنتشرة في عدد من الصيدليات في المحافظات لها أضرار تصل إلى الوفاة، حيث تؤثر على مرضى القلب والسكري، وفي حال الرغبة في الحصول علي أدوية عند الإصابة بنزلات البرد لابد من استشارة الطبيب فورا .