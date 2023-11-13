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حسام حسني: حقنة البرد الموجودة في الصيدليات جريمة طبية

كتب:

شروق مراد
07:20 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة

حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة، إنّ فصل الشتاء يعتبر فترة نشاط الفيروسات، وتتشابه أعراضها إلى حدٍ كبير، مشيرا إلى أنّ الحصول على حقنة البرد الموجودة في الصيدليات جريمة طبية، ومن الأخطاء الشائعة عند المصريين.

حقنة البرد خطيرة جدًا على الصحة

وأضاف «حسني» خلال حواره، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة«cbc»، أنّ حقنة البرد خطيرة جدًا على الصحة، لأنّها عبارة عن مضاد حيوي ومضاد للالتهابات وكورتيزون، ولا يوجد مضاد حيوي يحصل عليه الشخص في جرعة واحدة، بل يتناوله على جرعات.

«حسني»: حقنة البرد أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص

وتابع رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة، بأنّ حقنة البرد أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص، أو الدخول في غيبوبة، لأنّها تحتوي على مواد خطيرة للجسم، لا يجب الحصول عليها، إلا من خلال وصفة طبية، وتحت إشراف طبي كامل، خاصة المضاد الحيوي والكورتيزون، حتى لا تأتي هذه المواد بنتائج عكسية على الجسم.

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بقلم شروق مراد