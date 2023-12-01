«أخطر الفيروسات وأحدث أمراض الصدر» ندوة علمية بنقابة أطباء مطروح

نظمت نقابة الأطباء بمطروح ندوة علمية حول أحدث الأمراض وأخطر الفيروسات وكيفية التعامل الكبير معها في أمراض الصدر تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح، وبحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات بالمديرية وأعضاء مجلس نقابة أطباء مطروح الدكتور ياسر همام والدكتور صبري شعبان والدكتور محمد طالب، وجمع كبير من الأطباء أعضاء نقابة الأطباء الفرعية بمطروح.

الفيروسات والأمراض الصدرية

واستعرض خلال فعاليات ندوة نقابة الأطباء في أول محاضرة علمية، اليوم، الأستاذ الدكتور محمد عبدالحكيم النادي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، والمقامة بأحد فنادق مرسى مطروح بتنظيم لجنة التعليم الطبي المستمر بنقابة الأطباء بمطروح، الفيروسات الجديدة، وطرق الوقاية منها وأعراضها وتشخيصها، وكانت فعاليات اليوم العلمي بعنوان Sepsis Depate And Update، وتستمر فعاليات الندوة على مدار يومين.

أهمية التعليم الطبي

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم، إن مثل هذه الندوات بجهود من نقابة الأطباء تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية نحو الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، خاصة بالمحافظات الحدودية، لافتاً إلى أهمية التعليم الطبي المستمر وعلى تكرار عقد مثل هذه اللقاءات العلمية التي تجعل الأطباء على دراية بآخر المستجدات العلمية.