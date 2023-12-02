يتميز مولود برج السرطان بحبه الشديد لعائلته والشجاعة والقدرة على المواجهة، وتحمل المسئولية، ويميل للعيش في الخيال وهو رومانسي مخلص لشريك حياته، لكنه لا يستطيع مسامحة من أساء إليه ودائمًا ما يجلد ذاته ويتأثر من أقل كلمة توجه له.

ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونعرض تفاصيل حظك اليوم برج السرطان السبت 2-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تبدع وتبتكر وتطلع طوال الوقت على كل ماهو جديد ومختلف في مجالك المهني حتى تستطيع أن تنافس من حولك، ولا تتأثر بمن يحاولون إحباطك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تتعاون مع شريك حياتك في تحسين علاقتكما، ولا تستمع لمن يحاولون إثارة المشاكل والخلافات بينكما، وثق به كثيراً واعمل على حماية عائلتك طوال الوقت.