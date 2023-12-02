رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج السرطان السبت 2-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بحبه الشديد لعائلته والشجاعة والقدرة على المواجهة، وتحمل المسئولية، ويميل للعيش في الخيال وهو رومانسي مخلص لشريك حياته، لكنه لا يستطيع مسامحة من أساء إليه ودائمًا ما يجلد ذاته ويتأثر من أقل كلمة توجه له.

ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونعرض تفاصيل حظك اليوم برج السرطان السبت 2-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تبدع وتبتكر وتطلع طوال الوقت على كل ماهو جديد ومختلف في مجالك المهني حتى تستطيع أن تنافس من حولك، ولا تتأثر بمن يحاولون إحباطك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تتعاون مع شريك حياتك في تحسين علاقتكما، ولا تستمع لمن يحاولون إثارة المشاكل والخلافات بينكما، وثق به كثيراً واعمل على حماية عائلتك طوال الوقت.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 1-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار