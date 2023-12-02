قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة.. وغارات على مناطق بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة من مداهمات بلدات ومدن، واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، كما استمرت طائرات الاحتلال في شن غارات جوية ضد مناق بقطاع غزة.

مداهمة منازل الفلسطينيين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا يدعى مصطفى الشيخ خلال اقتحامها منزله وتفتيشه في بلدة بديا غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس، ودير البلح، في ظل إطلاق قنابل الإضاءة في سماء وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ صباح أمس الجمعة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى نحو 190 شهيدا وأكثر من 600 مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء.