رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة.. وغارات على مناطق بغزة

كتب:

حسن رمضان
01:28 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي-صورة أرشيفية

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي-صورة أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة من مداهمات بلدات ومدن، واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، كما استمرت طائرات الاحتلال في شن غارات جوية ضد مناق بقطاع غزة.

مداهمة منازل الفلسطينيين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا يدعى مصطفى الشيخ خلال اقتحامها منزله وتفتيشه في  بلدة بديا غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس، ودير البلح، في ظل إطلاق قنابل الإضاءة في سماء وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ صباح أمس الجمعة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى نحو 190 شهيدا وأكثر من 600 مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

قوات الاحتلال تنتهك حرمة مصابي السرطان في الضفة الغربية المحتلة

الصحة الفلسطينية: ارتقاء 197 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 200 هدف في قطاع غزة منذ صباح اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في قطاع غزة.. 178 شهيدا خلال 13 ساعة

صافرات الإنذار تدوي في سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف قطاع غزة
بقلم حسن رمضان