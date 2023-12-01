الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في قطاع غزة.. 178 شهيدا خلال 13 ساعة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ صباح اليوم الجمعة، إلى 178 شهيدا و589 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت بيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في قطاع غزة، بأنها استقبلت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، جثامين 178 شهيدا، بالإضافة إلى 589 جريحا.

ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أكثر من 54 شهيدا منذ ساعات الصباح، كما وصل المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» جثامين أكثر من 30 شهيدا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، خاصة الشجاعية والزيتون، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما وصل إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة، العشرات من الشهداء والجرحى.

انتهاء الهدنة الإنسانية

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

وطال قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء، وفي الساعات الأخيرة، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي غارات عنيفة ومتتالية على مناطق جنوب قطاع غزة، على شكل أحزمة نارية.

كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في حي الشجاعية شرق غزة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، وأفادت وفا، بأن خمسة مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا بغارة إسرائيلية على شارع صلاح الدين، أثناء نزوحهم، علما أنهم كانوا يرفعون رايات بيضاء.

كما أفادت باستشهاد الشقيقين محمود وأحمد عطا الأشقر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب صيدلية مسلم في شارع الجلاء بغزة، واستشهدت مواطنة في غارة شنها طيران الاحتلال على أرض في حي السلام شرق رفح، جنوب القطاع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق عدة

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق في دير البلح والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت بالقصف أحد مرافق مستشفى العودة في النصيرات، ما أسفر عن إصابة أحد كوادر المستشفى، وفي وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأفادت الوكالة، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إلى المكان، في ظل كثافة الغارات.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما قصف طيران الاحتلال الحربي محيط مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مسجد الأمين محمد في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدف القصف المناطق الحدودية في المدينة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائف دخانية بشكل كثيف وسط مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في المخيم. وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون 5 شهداء من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة البطش في جباليا.

وأضافت أن الطيران الحربي قصف منزلا بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف منزلا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وفي وقت سابق، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل لعائلة الصبيحي في شارع جورج شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

الحرب على غزة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع منذ 7 أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، موضحة أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جلبون، حيث نصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وأوقف الجنود المركبات وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، وسط إطلاق قنابل الصوت، كما اعتدى الجنود بالضرب على مواطن.